ТАСС на интерактивной схеме показал, как принимают федеральный бюджет

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. ТАСС выпустил спецпроект "Стадии принятия бюджета", в котором можно познакомиться со всеми участниками бюджетного процесса. Этот проект вышел в день публикации Счетной палатой РФ "Оперативного доклада об исполнении федерального бюджета и внебюджетных фондов за январь - июнь 2021 года" - спустя полгода со вступления в силу "Закон о бюджете 2021-2023".

Многоэтапный процесс принятия бюджета представлен в спецпроекте в виде простой и наглядной анимированной инфографики. На схеме выведены названия ведомств, принимающих участие в подготовке проекта бюджета. Пользователь по ходу чтения проекта наблюдает, как Министерство финансов, Министерство экономического развития, Счетная палата, Госдума и другие обмениваются документами и принимают решения.

Спецпроект ТАСС реализован совместно со Счетной палатой, которая производит аудит всего процесса и проверяет все документы на соответствие законодательству страны. "То, как разрабатывается и принимается закон о федеральном бюджете, непросто для понимания, если ты не специалист", - рассказал ТАСС Павел Демидов, директор департамента внешних коммуникаций Счетной палаты.

"Счетная палата этот процесс знает очень хорошо, так как с момента создания проводит аудит федерального бюджета. Но важно, чтобы процесс составления и принятия бюджета был понятен каждому гражданину. Поэтому мы и ТАСС решили воплотить этот просветительский проект, сделать бюджетный процесс более понятным для каждого. Мы надеемся, что наш проект поможет в укреплении культуры публичности процессов принятия государственных решений, а в конечном счете будет способствовать и росту подотчетности государства перед гражданами", - заявил Демидов.

О федеральном бюджете

Федеральный бюджет - это финансовый план, утвержденный в форме федерального закона. В нем государство планирует не только будущие доходы и расходы на обязательства перед гражданами, но и прогнозирует уровень инфляции, направления социально-экономической и бюджетной политики страны.

На составление проекта федерального бюджета у различных органов власти уходит целый год, но авторы проекта предлагают разобраться в этой системе за несколько минут. Это первая интерактивная визуализация процесса принятия российского бюджета. При ее создании были проанализированы десятки документов и таблиц.