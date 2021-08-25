Вызовы третьего тысячелетия обсудят на Форуме социальных инноваций регионов в Москве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Четвертый Форум социальных инноваций регионов пройдет в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Для гостей и участников пройдут больше 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России, сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С 9 по 11 сентября мы вновь проведем Форум социальных инноваций регионов. Главной темой этого года станут вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Совместно с ведущими мировыми экспертами мы поговорим о том, что нас ждет в ближайшие 50 лет, какие профессии нужны в новой реальности, как противостоять старости, и обсудим другие актуальные темы", - сказала она.

По ее словам, каждый день на форуме будет работать выставка инновационных проектов в социальной сфере. Гости смогут познакомиться с новыми возможностями образования, в том числе для людей старшего возраста, поговорить с карьерными менеджерами, пройти психологические экспресс-консультации и многое другое. "Мы поделимся московским опытом реализации передовых проектов в социальной сфере и обменяемся лучшими практиками с регионами", - добавила она.

Также гостей и участников ждут более 40 лекций и дискуссий, состоятся презентации новейших технологий и знакомство с инновациями, которые касаются практически всех сфер жизни. В деловой программе участвуют спикеры из 13 стран, в том числе из России, США, Израиля, Великобритании, Германии, Швейцарии, Франции, Нидерландов. Среди экспертов - ученые, футурологи, блогеры, спортсмены, учителя, предприниматели, писатели, врачи и многие другие.

Например, футуролог и эксперт по трендам будущего Герд Леонгард расскажет, что нас ждет в ближайшем будущем, какие появятся технологии, как мы будем жить и кем работать. Архитектор и урбанист Хироки Мацуро объяснит, как города могут исцелять людей с помощью инфраструктуры, а детский и семейный психолог Лариса Суркова пообщается с родителями и даст ценные советы по воспитанию и комфортной жизни с ребенком.

Для тех, кто не сможет присутствовать на форуме, предусмотрена прямая трансляция из залов. Участие в форуме бесплатное. Чтобы попасть на площадку, необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте. Посетить мероприятие можно только при наличии QR-кода, который подтверждает защиту от COVID-19. На время работы форума в Гостином дворе продолжит принимать посетителей центр вакцинации.