Немецкий бизнес отметил рост экспорта из ФРГ в РФ и российского импорта за полгода

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Экспорт из Германии в Россию вырос в первом полугодии 2021 года на 14 п. п., а импорт из РФ в ФРГ - на 36 п. п. Об этом заявил в среду на пресс-конференции глава Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Хермес.

"Увеличение импорта объясняется ростом цен на энергоносители, а экспорту способствовал заметный рост конъюнктуры в России", - заявил он. "Очень важны наши ожидания от будущего правительства ФРГ", - добавил глава комитета. "Одно из наших требований заключается в том, чтобы отношения с Россией были улучшены, чтобы использовались различные форматы диалога", - сказал глава комитета.

Созданный в октябре 1952 года OAOEV представляет интересы германской экономики в государствах Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Он объединяет сотни предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.