Более 70% сотрудников "Аэрофлота" прошли вакцинацию от COVID-19

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 70% сотрудников авиакомпании "Аэрофлот" прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом журналистам сообщил официальный представитель компании Михаил Демин. Всего вакцинировано более 12,6 тыс. сотрудников.

"По состоянию на начало текущей недели вакцинацию прошло 12 694 человека, более 73% от средней численности работников по Москве и области. Примерно 1 542 работника не подлежат вакцинации, - сказал он. - Сотрудники "Аэрофлота", прошедшие вакцинацию, получали дополнительный оплачиваемый день отпуска".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 212,6 млн человек, более 4,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 785 374 случая заражения, выздоровели 6 053 503 человека, умерли 177 614. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.