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Пандемия COVID-19

Более 70% сотрудников "Аэрофлота" прошли вакцинацию от COVID-19

Около 1,5 тыс. работников не подлежат вакцинации, отметили в компании

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 70% сотрудников авиакомпании "Аэрофлот" прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом журналистам сообщил официальный представитель компании Михаил Демин. Всего вакцинировано более 12,6 тыс. сотрудников.

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Вакцинация от COVID-19.

"По состоянию на начало текущей недели вакцинацию прошло 12 694 человека, более 73% от средней численности работников по Москве и области. Примерно 1 542 работника не подлежат вакцинации, - сказал он. - Сотрудники "Аэрофлота", прошедшие вакцинацию, получали дополнительный оплачиваемый день отпуска".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 212,6 млн человек, более 4,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 785 374 случая заражения, выздоровели 6 053 503 человека, умерли 177 614. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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