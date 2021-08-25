Сумма льгот по "упрощенке" в Чувашии выросла в шесть раз за год

ТАСС, 25 августа. Сумма льгот по налогу, уплачиваемому по упрощенной системе налогообложения, по итогам 2020 года в Чувашии выросла в шесть раз, по сравнению с 2019 годом. Это обусловлено реализацией мер поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев.

"По представленным Управлением Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике данным, в 2020 году наблюдается увеличение суммы налоговых льгот по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, более чем в 6,1 раза. Такой значительный рост получен в результате принятых мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществлявших вид деятельности в наиболее пострадавших от пандемии отраслях экономики, а также впервые зарегистрированных в 2020 году налогоплательщиков. Таким образом, объем дополнительной поддержки по данному виду налога у нас фактически составил порядка 210 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Николаев добавил, что республика заинтересована в создании благоприятных условий для предпринимательской деятельности и в случае необходимости готова к дальнейшему совершенствованию налогового законодательства.

Как пояснил ТАСС первый вице-премьер - министр финансов республики Михаил Ноздряков, также увеличилась сумма налоговых льгот по транспортному налогу на 4,3 млн рублей и составила 58,2 млн рублей. "Рост обусловлен введением налоговых льгот по транспортному налогу для семей, имеющих детей-инвалидов, многодетных семей с пятью и более детьми. Кроме того, это объясняется увеличением размера льготы в виде снижения ставки налога с 20% до 50% на каждую лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих при заправке автомобилей природный газ", - отметил он.

По словам Ноздрякова, в 2020 году, когда в условиях распространения коронавирусной инфекции значительная часть организаций и индивидуальных предпринимателей переживала кризис, власти республики старались использовать различные инструменты поддержки экономики и бизнеса. "В частности, в минувшем году дважды вносили изменения в наше республиканское законодательство, которые устанавливали дополнительные налоговые преференции для бизнеса. Минфин Чувашии совместно с налоговой службой и рядом других ведомств постоянно мониторят правоприменение принятых норм, анализируют поступления налоговых доходов в бюджет", - рассказал он.