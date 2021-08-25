В Приамурье выдали первый льготный заем на развитие социального предпринимательства

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 августа. /ТАСС/. Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области выдал первый заем на развитие социального предпринимательства. Его получил руководитель детского спортивного клуба, сообщила в среду пресс-служба регионального центра "Мой бизнес".

"В Приамурье выдан первый льготный заем на развитие социального предпринимательства. Первыми среди социального бизнеса региона господдержку на базе центра кредитной поддержки предпринимательства Амурской области получил детский спортивный клуб Kidsgym - это спортивная школа, которая, в том числе, оказывает услуги социально незащищенным слоям населения", - говорится в сообщении.

Финансовая поддержка по льготной ставке - одна из мер поддержки в Амурской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Программа позволяет организациям, ведущим социально ориентированную деятельность, получить заемные средства в размере до 5 млн рублей по ставке в 3,25% годовых. Обратиться за льготным кредитом от государства амурчане могут как лично, так и в дистанционном режиме", - сообщила пресс-служба регионального центра "Мой бизнес".