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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

"Белавиа" продлила приостановку полетов на Украину до 30 сентября

Авиакомпания ранее выполняла рейсы в Киев, Одессу, Харьков и Львов

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Национальная авиакомпания Белоруссии "Белавиа" продлила приостановку авиарейсов в украинские города до 30 сентября. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе авиаперевозчика.

"До 30 сентября продлена приостановка полетов на Украину", - отметили в компании. В пресс-службе напомнили, что до этого она выполняла рейсы в Киев, Одессу, Харьков и Львов.

Украина в конце мая после инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска прекратила полеты в Белоруссию и запретила транзитные полеты белорусских самолетов. "Белавиа" в ответ на это приостановила полеты на Украину.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Однако информация о минировании не подтвердилась. После посадки сотрудники белорусских правоохранительных органов задержали находившихся на его борту основателя, признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и летевшую вместе с ним гражданку России Софию Сапегу, которую предъявили обвинение о разжигании розни.

Теги
БелоруссияУкраинаСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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