Япония хочет провести переговоры на ВЭФ по новым проектам на Дальнем Востоке

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Японская делегация на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) планирует провести переговоры с российской стороной о сотрудничестве в рамках действующих и новых проектов в сфере энергетики, логистики, а также городской среды Дальнего Востока. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Росконгресса со ссылкой на посла Японии в Москве Тоёхису Кодзуки.

Как отметили в Росконгрессе, советник президента РФ Антон Кобяков и посол Японии обсудили на встрече в Москве двустороннюю повестку российско-японского сотрудничества в преддверии ВЭФ.

"Мы нацелены на обсуждение направления развития Дальнего Востока. В планах делегации - провести переговоры о сотрудничестве в рамках действующих и новых проектов в макрорегионе в таких сферах, как энергетика, логистика, городская среда, - цитирует главу японского диппредставительства Росконгресс по итогам встречи сторон. - Надеюсь, форум станет площадкой для принятия конкретных решений и будет способствовать развитию устойчивого партнерства между российским Дальним Востоком и Японией. Наша делегация заинтересована в активном участии в сессиях деловой программы ВЭФ-2021".

В свою очередь Кобяков особо отметил наработанный Японией на Олимпийских играх в Токио "бесценный опыт" в вопросах обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении международных мероприятий. "Япония - стратегический партнер России на Дальнем Востоке, с которым наша страна нацелена укреплять всестороннее взаимодействие в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других практических областях, - приводятся слова Кобякова в сообщении. - Уверен, что представители Японии на ВЭФ-2021 будут самым серьезным образом участвовать в деловых и культурных мероприятиях. В частности, традиционно на ВЭФ-2021 состоится бизнес-диалог "Россия - Япония".

Как отметили в пресс-службе Росконгресса, стороны отдельно обсудили ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом президента России Владимира Путина, который состоится в спортивном комплексе "Олимпиец" в рамках спортивной программы ВЭФ-2021. "В этом году турнир пройдет в новом формате - матчевой встречи юниорских сборных России и мира. Было отмечено, что турнир включен в календарь подготовки российских спортсменов к будущим Олимпийским играм", - отмечается в сообщении.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Особое внимание при проведении выставки в 2021 году будет уделено соблюдению противоэпидемических мер.