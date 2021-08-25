Около 77 тыс. тонн тепличных овощей собрали в Подмосковье с начала 2021 года

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Около 77 тыс. тонн овощных культур собрали в тепличных сельскохозяйственных организациях Московской области с начала нынешнего года, что на 5 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"На сегодняшний день валовый сбор овощей в тепличных хозяйствах Подмосковья составляет 76,6 тыс. тонн. Мы собрали более чем на 5 тыс. тонн больше овощей, чем на аналогичную дату прошлого года. Огурцов произведено более 46,6 тыс. тонн, томатов - порядка 30 тыс. тонн", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, чьи слова приводятся в сообщении.

Лидерами по производству овощей защищенного грунта являются "Агрокультура Групп" из городского округа Кашира, "Луховицкие овощи" и "Иванисово" из Электростали.

Общая площадь зимних теплиц в Московской области составляет около 167 га.