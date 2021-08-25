Справороссы направили в кабмин законопроект о базовом доходе для семей с детьми

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил в правительство РФ законопроект справороссов о ежемесячных выплатах (базовом доходе) семьям с несовершеннолетними детьми. Текст инициативы имеется в распоряжении ТАСС.

Документом предлагается с 1 января 2022 года ежемесячно выплачивать 10 тыс. рублей каждому члену семьи, в которой воспитываются дети до 18 лет. "Таким образом, семья с двумя детьми должна получать 40 тысяч рублей в месяц. На детей эти деньги выплачиваются до совершеннолетия, на родителей - пока младшему из детей не исполнится 18 лет", - пояснил ТАСС Миронов.

Законопроект предусматривает ежегодную индексацию указанных выплат на уровне инфляции. По подсчетам авторов инициативы, получателями базового дохода могут стать до 60 млн граждан, что потребует около 7,2 трлн рублей в год из федерального бюджета.

Два сопутствующих законопроекта, также направленных в кабмин, по замыслу справороссов, должны обеспечить источники финансирования. Первым из них предлагается реформировать Фонд национального благосостояния, создав Фонд национального сбережения, а вторым - отказаться от возмещения НДС экспортерам сырья.