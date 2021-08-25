Производство на Кутынском месторождении золота в Хабаровском крае запустят в 2023 году

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Polymetal запустит производство с объемом вложений $80 млн на золоторудном месторождении Кутынское на севере Хабаровского края в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС в среду директор хабаровского филиала "Полиметалла" Валентин Мартыненко.

"Запуск производства запланирован на 2023 год. Капитальные вложения в проект оцениваются в $80 млн. Помимо этого, после приобретения актива компания уже вложила в геологоразведку и инфраструктуру около $55 млн", - сказал Мартыненко.

На месторождении, которое компания приобрела в 2011 году, будет запущен производственный участок, руда будет перерабатываться методом кучного выщелачивания. На предприятии, по словам Мартыненко, создадут более 300 новых рабочих мест. Кроме того, планируется привлечь свыше 400 сотрудников подрядных организаций. Приоритет при трудоустройстве будет отдаваться жителям Хабаровского края.

"Что касается запасов месторождения, то для отработки открытым способом они составляют 8,4 млн тонн окисленной руды со средним содержанием 3,0 г/т и общим объемом золота 0,812 млн унций", - сказал Мартыненко.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков с активами в России и Казахстане.

Хабаровский край входит в список ведущих регионов России по добыче полезных ископаемых. В регионе ведется добыча драгоценных и цветных металлов, каменного и бурого углей, подземных питьевых и минеральных вод, строительных материалов. За 2020 год было добыто 24 486 кг золота. В сфере добычи и производства золота в крае реализуются семь инвестиционных проектов общей стоимостью более 55 млрд рублей.