Компания из экосистемы "Сбера" запустила цифровой медицинский диагностический онлайн-центр

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Компания "СберМедИИ" (входит в экосистему "Сбера") запустила удаленный цифровой диагностический центр, работающий с использованием искусственного интеллекта и охватывающий широкий спектр медицинских направлений, врачи смогут пользоваться им в режиме онлайн. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании "СберМедИИ".

"Компания "СберМедИИ" объявляет о запуске медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) с использованием технологий искусственного интеллекта. На платформе врачи смогут получить консультации и помощь по широкому спектру направлений: терапия, кардиология, радиология, онкология, хирургия, стоматологические исследования. Воспользоваться услугами "цифрового консилиума" могут клиники по всей стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что искусственный интеллект будет автоматически направлять данные исследований, полученные от врачей, соответствующим специалистам системы MDDC для верификации и формирования заключения. На обработку алгоритмами искусственного интеллекта понадобится не более трех минут, время верификации врачом-консультантом MDDC зависит от сложности случая и может составить от 15 минут и более, сообщили в пресс-службе.

Платформа MDDC объединяет более 50 продуктов и решений "СберМедИИ", а также других компаний экосистемы "Сбера" и партнеров, среди которых умный помощник врача "ТОП-3", "КТ Легких", "КТ Инсульт" и многие другие, рассказали в компании.

"MDDC позволит клиникам по всей стране обеспечить доступ к компетенциям врачей узких специальностей, а также увеличить эффективность и скорость постановки диагнозов вне зависимости от места нахождения пациента и клиники. Синергетический эффект от объединения сервисов на платформе MDDC позволит врачам, в том числе в регионах, получить бесшовный доступ к спектру цифровых решений для здравоохранения, в которых используется искусственный интеллект", - приводятся в сообщении слова гендиректора "СберМедИИ" Игала Зака.

В рамках MDDC действуют цифровые аналоги клинико-диагностической, патоморфологической, гистологической лабораторий, в них могут обрабатываться результаты лабораторных исследований, снимки, срезы гистологических исследований и многое другое. Система предоставляет врачам стандартизованные формы отчетов по исследованиям, общение проходит в защищенном мессенджере, являющемся частью платформы MDDC. Платформа может быть встроена в медицинские информационные системы и рабочие станции врачей и стать единым окном для клиник и лечебно-профилактических учреждений страны, подчеркнули в компании.