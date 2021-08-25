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Песков: кабмин и ЦБ принимают достаточно мер, чтобы обеспечить экономическую стабильность

Пресс-секретаря президента РФ спросили, не опасаются ли в Кремле, что единоразовые выплаты для различных категорий граждан приведут к росту инфляции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что правительство и Банк России принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить финансовую стабильность и не допустить разгона инфляции из-за дополнительных выплат гражданам страны.

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"И Центробанк, и правительство держат этот вопрос под строгим контролем. В данном случае с уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что единоразовые выплаты для различных категорий граждан приведут к росту инфляции.

Песков при этом признал, что мнения экспертного сообщества на этот счет разделились. "Действительно, некоторые аналитики говорят о возможности того, что это подстегнет инфляцию. Но также существует аргументированная точка зрения других аналитиков, которые считают, что в данном случае это не приведет к росту инфляционных тенденций", - заметил представитель Кремля.

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