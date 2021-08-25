{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане
Обновлено 

UTair перебазировала разграбленный вертолет Ми-8 из аэропорта Кабула в безопасное место

Вертолет вместе со всем персоналом авиагруппы UTair направили в безопасную локацию 22 августа

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Авиакомпания UTair перебазировала Ми-8МТ из аэропорта Кабула в безопасное место после того, как вертолет был вскрыт и частично разграблен, сообщили ТАСС в пресс-службе UTair.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Хроника событий
Смена власти в Афганистане.

"17 августа неустановленные лица проникли на борт вертолета, где вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, в котором были инструменты и неприкосновенный запас продуктов. Также была повреждена внутренняя обшивка. Инженерно-технический состав навел порядок на борту и выполнил необходимые для обеспечения вылета работы. 22 августа вертолет вместе со всем персоналом авиагруппы UTair перебазирован в безопасную локацию", - отметили в компании.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о факте ограбления российского вертолета в Кабуле. UTair выполняет вертолетные перевозки в интересах ООН. Как сообщалось ранее, компания вывезла из Кабула более 200 сотрудников ООН.

Теги
АфганистанСмена власти в Афганистане
Сбор зерновых культур в Подмосковье увеличился на 11% в 2021 году
Более 333 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур собрали на 66% запланированных площадей
Читать полностью