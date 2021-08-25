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Песков прокомментировал проигрыш Nord Stream 2 в суде Германии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Компания Nord Stream 2 AG, которая в среду проиграла в суде дело об освобождении "Северного потока - 2" от требований Газовой директивы ЕС, должна сама определять дальнейшие шаги, это скорее корпоративный вопрос. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Скорее это корпоративный вопрос. Все-таки сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях", - сказал он.

Песков отметил, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом, призванным внести большой вклад в энергобезопасность всей Европы. 

"Мы можем только повторить ранее звучавшие и озвученные на разных уровнях заявления о том, что "Северный поток - 2" - это проект исключительно коммерческий, международный, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы", - подчеркнул он.

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