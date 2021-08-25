"Уралкриомаш" разработал модификацию вагона-цистерны для транспортировки СПГ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. "Уралкриомаш" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в "Ростех") разработал модификацию единственного на "пространстве" 1520 вагона-цистерны для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). Изделие оснащено криогенным насосом, который позволяет сократить время простоя техники, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Железнодорожный вагон-цистерна модели 15-5106-01 - первый вагон-цистерна, оснащенный криогенным насосом. Он дает изделию серьезное преимущество в сравнении с базовой моделью 15-5106. - позволяет в шесть раз сократить время слива продукта с 4 часов до 40 минут. Чем быстрее в процессе транспортировки производится слив продукта, тем быстрее освобождается тара, готовая отправиться в следующий рейс. Для компаний - перевозчиков это означает сокращение времени простоя, увеличение оборачиваемости и, в конечном итоге, прибыль", - сообщили в пресс-службе в ответ на запрос ТАСС.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил "дорожную карту" по развитию рынка малотоннажного СПГ и газомоторного топлива до 2025 года, а также "Долгосрочную программу развития производства СПГ в России". "Масштабную работу ведут крупнейшие компании нефтегазового сектора - ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Газпром" и другие. Мы рассчитываем, что при выполнении задач, поставленных этими документами, будет спрос на вагоны-цистерны для СПГ", - уточнили на предприятии.

В компании добавили, что целевое назначение вагонов-цистерн - транспортировка СПГ на дальние расстояния, газификация отдаленных населенных пунктов, объектов. "Наша разработка может быть использована как средство для доставки сжиженного природного газа к базе хранения и наполнения контейнеров-цистерн и других транспортных средств для перевозки СПГ. В том числе на Дальний Восток и в Арктику, поскольку температурный диапазон эксплуатации вагона - от минус 60 до плюс 50 градусов Цельсия", - пояснили там.

В компании добавили, что действующие мощности рассчитаны на 50 изделий в год. "Но у нас разработан бизнес-план по модернизации производства под реализацию программы СПГ и увеличению объемов выпуска до 200 единиц в год. Речь идет о всей линейке криогенных изделий: стационарные емкости, контейнеры-цистерны. По федеральной программе прогноз потребности в железнодорожных вагонах-цистернах для СПГ на ближайшие пять лет (до 2026 года) определен в количестве до 100 штук, на следующие пять лет (до 2030 года) - 150 штук. При реализации проекта модернизации производства и росте спроса на рынке криогенного транспорта, мы сможем удовлетворить прогнозную потребность в полном объеме", - уточнили в пресс-службе.

О вагоне-цистерне.

Вместимость вагона-цистерны 15-5106-01 - 65,4 куб. м или около 23,5 тонн СПГ, 31,6 тонн этилена или 30,3 тонны этана. Время бездренажной транспортировки СПГ- 42 суток. Натурный образец вагона-цистерны будет впервые представлен на площадке 50 Международного железнодорожного салона PRO//Движение.Экспо.

"Уралкриомаш" - один из лидеров в производстве криогенного оборудования в России и мире.