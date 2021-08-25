Эксперты сообщили, что количество заемщиков МФО на конец II квартала выросло на 12%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Количество действующих заемщиков российских микрофинансовых организаций (МФО) на конец второго квартала 2021 года увеличилось по сравнению с концом предыдущего квартала на 12,3%, до почти 12 млн человек, следует из статистики саморегулируемой организации "Микрофинансирование и развитие" (СРО "МиР").

Количество выданных в апреле - июне микрозаймов возросло почти на 13%, до 7,9 млн ссуд. Из них 6,3 млн ссуд было выдано онлайн.

"На наш взгляд, это следствие не только роста популярности дистанционных займов у заемщиков 18-45 лет, но и перехода online-каналов у ряда крупных игроков с пилотного на полномасштабные режимы работы", - приводит пресс-служба слова директора СРО Елены Стратьевой.

Совокупный портфель действующих микрозаймов во втором квартале продолжил расти, составив на конец июня 215,65 млрд рублей, что на 7% больше по сравнению с концом марта 2021 г. и на 35,6% в сравнении с концом июня 2020 года.

"Столь резкая динамика за год также обусловлена тем, что во втором квартале 2020 года показатель впервые (и на сегодняшний день единственный раз) с 2015 г. показал отрицательную динамику, что было связано со стремительным развитием ситуации с пандемией, введением локдауна в большинстве регионов РФ", - поясняют в СРО.

Статистика подготовлена на основе данных отчетности членов саморегулируемой организации. Саморегулируемая организация "Микрофинансирование и развитие" является одной из трех СРО на рынке МФО. В организации зарегистрированы около 400 микрофинансовых организаций с совокупным объемом более 75% от рыночного портфеля, в том числе практически все топ-20 компаний. Всего в реестре ЦБ РФ числятся около 1,3 тыс. МФО.