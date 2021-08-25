Новосибирские власти зарезервировали 20 тыс. га под создание карбоновых ферм

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области зарезервировали под создание карбоновых ферм (полигонов) земельные участки площадью 20 тыс. гектаров, сообщил губернатор Андрей Травников в среду в ходе форума технологического развития "Технопром" в Новосибирске.

"Мы зарезервировали уже земельные участки площадью 20 тыс. гектаров для карбоновых ферм. А вообще хотим вовлечь в оборот до 100 тыс. га земель, которые сейчас не используются", - сказал он.

Ранее министр науки и образования РФ Валерий Фальков сообщил, что в министерстве находятся на рассмотрении заявки на создание 15 карбоновых полигонов в регионах РФ.

Карбоновый полигон - территория с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях. В рамках проекта планируется разработать методики измерения потоков основных парниковых газов - двуокиси углерода, метана, закиси азота и других.

В феврале 2021 года Минобрнауки России запустило пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса.

"Технопром - 2021" проходит в рамках Года науки и технологий с 25 по 27 августа в Новосибирске. Форум собрал в очном формате более 2 тыс. участников, также порядка 220 спикеров и модераторов присоединились к форуму по видеосвязи. В мероприятии принимают участие представители 20 стран, в том числе Китая, Франции, Казахстана, Южной Кореи и Ирана. Основные темы обсуждения - технологическое развитие, цифровизация и "зеленая" повестка, а также поиск эффективных форм взаимодействия науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства. Форум проходит в восьмой раз. Он зарекомендовал себя как площадка для вынесения в повестку ключевых вопросов научно-технологической политики страны.