Оборот розничной торговли Подмосковья за шесть месяцев 2021 года составил 1,5 трлн рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Оборот розничной торговли Московской области за шесть месяцев текущего года составил 1,5 трлн рублей, а оптовой торговли - 4,4 трлн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Несмотря на сложный период и временные ограничения, розничная торговля Подмосковья демонстрирует устойчивость и восстановительный ритм. Оборот розничной торговли региона за январь-июнь 2021 года - составил 1,5 трлн рублей. В том числе оборот крупных и средних организаций розничной торговли - 1,3 трлн рублей", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского.

Он добавил, что оборот оптовой торговли Подмосковья за шесть месяцев 2021 года составил 4,4 трлн рублей, в том числе оборот крупных и средних организаций оптовой торговли - 2,5 трлн рублей.

Подмосковье занимает второе место в России по абсолютному объему розничного товарооборота.