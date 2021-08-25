Цифровые технологии увеличат производительность труда в АПК Чувашии на 5% в год

ТАСС, 25 августа. Внедрение цифровых технологий в агропромышленный комплекс (АПК) Чувашии позволит обеспечить рост производительности труда минимум на 5% в год. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой администрации главы республики.

"Внедрение цифровых технологий делает производство более эффективным и, как следствие, снижает производственные издержки. Все это должно помочь достижению показателя роста производительности труда не менее чем на 5% в год", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова.

По словам Артамонова, цифровизация АПК включает в себе четыре основных составляющих. В их числе цифровая база, которая в том числе предусматривает цифровые карты, цифровизация производства, в том числе использование "умной" полевой техники. Кроме того, это аналитика и Big data, с помощью которых можно прогнозировать урожайность на основе климатических данных, а также цифровизация процесса продаж - прослеживаемость продукции по всей цепочке: от фермера до стола.

Министр добавил, что аграрный сектор ищет новые методы работы, чтобы обеспечить постоянно растущие потребности населения в качественных продуктах питания. Повсеместное внедрение цифровых технологий также относятся к их числу.

На этой неделе в Чувашии утверждена Стратегия цифровой трансформации республики. По словам министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций региона Кристины Майниной, по результатам голосования жителей самыми популярными проектами стали господдержка сельхозпроизводителей в электронном виде, проведение интернета и услуг связи в населенных пунктах от ста человек, электронные очереди в медицинских организациях, ИТ-классы на базе общеобразовательных организаций, интеллектуальный учет электроэнергии, электронная карта туриста.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин поручил на уровне всех регионов России разработать стратегии в области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в целях достижения их "цифровой зрелости", качественных изменений в бизнес-процессах и способах осуществления экономической деятельности. Предполагается, что реализация стратегий произойдет путем внедрения отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта.