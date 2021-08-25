Цена тонны бензина АИ-92 на бирже немного выросла за день

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Биржевая цена бензина АИ-92, который больше всего используется в России, за день выросла на 0,02% - до 56,533 тыс. рублей за тонну по европейскому территориальному индексу. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена АИ-92 до этого с 18 августа падала с отметки в 57,5 тыс. рублей за тонну.

Цена бензина Аи-95 увеличилась на 0,28%, до 59 тыс. рублей за тонну. Дизельное топливо выросло на 0,13%, до 49,998 тыс. рублей за тонну.

Биржевая цена топочного мазута за день поднялась на 4,51%, до 21,534 тыс. рублей за тонну. В то же время топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подешевело на 0,26%, до 48,97 тыс. рублей за тонну.

Цена сжиженного углеводородного газа (СУГ, используется в качестве газомоторного и бытового топлива) по территориальному индексу выросла по итогам торгов на 2%, до 52 тыс. рублей за тонну.