Инфраструктура района "Смартсити" под Новосибирском обойдется в 12,5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Создание социальной инфраструктуры района научной и инновационной деятельности "Смартсити" в Новосибирской области, первый этап строительства которого планируется реализовать к 2024 году, оценивается в 12,5 млрд рублей, следует из мастер-плана, представленного на форуме "Технопром - 2021" в среду.

"Стоимость мероприятий по развитию социальной инфраструктуры "Смартсити - Новосибирск" до 2035 года оценивается в 12,5 млрд рублей", - следует из данных мастер-плана.

Отмечается, что на эти средства планируется построить три детских сада, три гимназии на 1 тыс. мест, медучреждения, рассчитанные на 5 тыс. человек, а также музейно-выставочный центр, конгресс-холл, спорткомплекс, бассейн и теннисный корт. Также, по данным разработчиков, около 13,2 млрд рублей потребуется на строительство объектов инженерной инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, вся территория "Смартсити" будет занимать 803 гектара, проект затронет территорию новосибирского Академгородка и наукограда Кольцово, где находится ГНЦ "Вектор" и где в ближайшие годы будет построен ЦКП "СКИФ". В районе появятся центр инновационных IT-технологий, служебное жилье для ученых, научно-технологический парк в сфере биотехнологий, деловой центр и научно-технологическая долина Новосибирского госуниверситета (НГУ). Как сообщала ранее вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова, в районе будут проживать около 20-25 тыс. человек. Более 35% жилья в районе "Смартсити" планируется отдать научным организациям.

В течение первого этапа планируется начать реализацию четырех проектов, в том числе приступить к строительству служебного жилья. Ранее власти сообщали о планах привлечь около 2 млрд рублей инвестиций благодаря проекту "Смартсити". Создание района планируется начать уже в 2021 году, закончив первый его этап к 2024 году.