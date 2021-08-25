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Московская область заняла первое место среди субъектов РФ по уровню развития ГЧП

56 проектов государственно-частного партнерства находятся в Подмосковье

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московская область заняла первое место в рейтинге субъектов России по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). В Подмосковье в проработке находятся 56 проектов ГЧП на сумму почти 245 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"На текущий момент в проработке регионального центра ГЧП, созданного в Подмосковье в 2019 году, находится 56 проектов общим объемом инвестиций 244,5 млрд рублей. Шесть проектов находятся на этапе заключения соглашения. Таким образом, уже сегодня в регионе заложена серьезная основа для развития государственно-частного партнерства на ближайшие два-три года", - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что с 2015 года в Подмосковье заключено 39 контрактов в формате ГЧП на общую сумму свыше 188 млрд рублей. В прошлом году в регионе было заключено шесть контрактов по государственно-частному партнерству на сумму более 112 млрд рублей.

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