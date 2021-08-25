В ТПП РФ предложили легализовать продукцию производства КМНС, чтобы увеличить ее стоимость

КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Продукцию, которую производят коренные малочисленные народы Севера (КМНС) в Арктике, необходимо легализовать, чтобы увеличить ее ценность и стоимость. Для этого нужно создать отдельную, специальную для КМНС, форму хозяйствующего субъекта либо адаптировать уже существующие формы для жителей Арктики, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Вадим Чубаров.

"Предлагаем рассмотреть вопрос либо [создать] самостоятельные формы хозяйствующего субъекта в виде представителей коренных малочисленных народов, которые занимаются этой экономической деятельностью, либо адаптировать уже имеющиеся формы хозяйствования к их деятельности с тем, чтобы вся работа, связанная с добычей и производством товарной продукции на территории Арктической зоны, вошла в легальный оборот", - сказал Чубаров в среду на проходящей в Красноярске Арктической экономической конференции.

По его словам, легализация продукции арктического производства позволит продавать ее гораздо дороже, так как ее качество будет официально задокументировано. "Все ценность такой продукции понимают", - пояснил Чубаров.

Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока в арктических регионах насчитывают 102 тысячи человек, к ним относятся 19 народов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике, предполагающую в том числе обеспечение интернетом, развитие промыслов и продвижение их продукции на отечественных и международных рынках. Программа включает шесть основных направлений: развитие инфраструктуры, продвижение продукции традиционной хозяйственной деятельности на российском и международном рынках, развитие туристической индустрии в местах проживания малочисленных народов, включая субсидирование затрат на создание новых объектов и повышение качества услуг, а также развитие образования.