"Россети" подключили в сети скоростную трамвайную ветку Екатеринбург - Верхняя Пышма

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" обеспечила энергоснабжение высокоскоростной трамвайной линии, которая пройдет между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, говорится в сообщении компании.

В ходе работ была расширена подстанция "Парниковая", являющаяся ключевым центром питания для проекта трамвайной линии, а также построены 1,5 км кабельных линий, выполнено переустройство 20 линий электропередачи и внедрены интеллектуальные системы учета.

Скоростная трамвайная линия, протяженность которой составляет 9 км, заработает в начале 2022 года. Маршрут позволит повысить транспортную доступность между Екатеринбургом и развивающимся городом-спутником. На ветке будут использованы низкопольные трамваи, способные развивать скорость до 60 км/ч.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.