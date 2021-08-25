Россельхознадзор выявил нарушения в производстве и поставках социальной продукции

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор выяснил, что 1,3 тыс. производителей и 1,7 тыс. поставщиков продукции в социальные учреждения нарушают требования законодательства при оформлении документов в системе "Меркурий". Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Ведомство анализирует деятельность предприятий при оформлении ими электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) в системе "Меркурий". По состоянию на 23 августа 2021 года с начала года такие проверки проведены в отношении 13 801 социальной организации. Осуществлен мониторинг работы 3 784 поставщиков подконтрольных товаров и 4 790 предприятий-изготовителей, которые производили продукты для указанных учреждений. В ходе анализа данных системы "Меркурий" установлено, что 1 739 компаний-поставщиков (46%) и 1 302 производителей (27%) нарушают требования ветеринарного законодательства", - отмечается в сообщении.

В частности, как сообщили в Россельхознадзоре, обнаружены факты выдачи электронных ветсертификатов на просроченные продукты или товары с будущей, авансовой датой выработки. Зафиксированы случаи непроведения процедуры гашения ветеринарных сертификатов на сырье и готовые товары, подтверждающей их поступление на предприятия, что нарушает их прослеживаемость. Кроме того, выявлены фантомные площадки, использующиеся недобросовестными организациями и предпринимателями для незаконного ввода в оборот продукции неизвестного происхождения, неподтвержденного качества и безопасности. В ходе анализа данных системы ведомство обнаружило и факты несоответствия объемов сырья и готовой продукции, изготовленной из него, что свидетельствует о выпуске в оборот потенциально опасных и возможно фальсифицированных товаров.

В ведомстве сообщили о том, что начала года по состоянию на 23 августа 2021 года к административной ответственности привлечено 1 033 поставщика и 422 производителя, отправляющих продукты животного происхождения в социальные учреждения. В ряде случаев нарушителям высланы предупреждения. В связи с выявленными фактами несоблюдения требований законодательства приостановлена регистрация в системе "Меркурий" уполномоченных лиц 459 компаний-поставщиков и 249 производителей. Сведения о нарушениях передаются в прокуратуру, правоохранительные органы и доводятся до региональных властей для принятия ими мер реагирования.