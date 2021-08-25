Зюганов назвал недостаточными выплаты пенсионерам и призвал удвоить пенсии

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов счел недостаточной мерой единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей всем пенсионерам и высказался за удвоение пенсий и зарплат россиян.

"Что касается прибавки, ну прибавка-то эта на один месяц, а есть надо каждый день, лечиться каждый день. Удвойте пенсии, зарплаты и стипендии", - заявил он на пресс-конференции в ТАСС в среду.

Политик напомнил о разработанных КПРФ законодательных инициативах, призванных улучшить положение россиян: о доведении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда до 25 тыс. рублей, введении прогрессивной шкалы налогообложения и "разумном распределении" нефтегазовых доходов. В случае победы КПРФ на думских выборах и выполнении этих и других предложений компартии, по словам Зюганова, "не надо будет прибавлять, не надо будет по десяточке давать".

Ранее президент России Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тыс. рублей.

22 августа Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны, в том числе работающим и военным, по 10 тыс. рублей. Как сообщил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, на эти выплаты потребуется порядка 500 млрд рублей из бюджета РФ. По его словам, в России порядка 40 млн пенсионеров, получающих страховые пенсии, около 3,5 млн человек, получающих социальные пенсии, а также военные пенсионеры.