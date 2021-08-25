Завод по обращению с бытовыми отходами построят на Колыме

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Завод по сортировке, переработке и захоронению бытовых отходов мощностью 90 тыс. тонн в год построят в Магаданской области к 2023 году при поддержке Российского экологического оператора (РЭО). Об этом сообщила в среду пресс-служба РЭО.

"С учетом того, что по проекту уже имеется положительное заключение государственно-экологической экспертизы, объект может быть создан уже в первой половине 2023 года. Его стоимость оценивается примерно в 3 млрд рублей. Объем инвестиций - 2,7 млрд рублей. Проект будет реализован на основе концессионного соглашения. Подразумевается, что участие РЭО в нем будет исполнено в виде выкупа облигационного займа", - говорится в сообщении.

В составе завода планируется создать производство альтернативного топлива, которое позволит заместить некоторые виды завозного топлива, стоимость которого на сегодняшний день крайне высока.

"Рассматриваемый проект оцениваем как крайне перспективный. Современный комплекс позволит региону в полном объеме выполнить требования национального проекта "Экология" в части обеспечения стопроцентной обработки твердых коммунальных отходов и снижения уровня захоронения меньше 50%", - приводятся в сообщении слова главы РЭО Дениса Буцаева.

В Магаданской области живет почти 140 тыс. человек. В год объем отходов достигает 75,7 тыс. тонн. Собираемость платежей на июнь 2021 года в субъекте составляет 92,18%. В регионе действуют два объекта размещения бытовых отходов - временный полигон в Омчаке и полигон в поселке Омсукчан.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России в январе 2019 года и является одной из важнейших в национальном проекте "Экология". Она призвана решить проблему незаконных свалок и ввести раздельный сбор мусора. Принятые в 2020 году новые национальные цели задают еще более высокую планку к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов и в два раза снизить их объем захоронения на полигонах.