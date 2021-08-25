Нижегородская область может получить еще 20 млрд рублей кредитов на инфраструктуру

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 августа. /ТАСС/. Нижегородская область может претендовать на предоставление еще 20 млрд рублей инфраструктурных кредитов в рамках процедуры распределения между регионами второй части средств в размере 500 млрд рублей, сообщил журналистам в среду министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Ранее сообщалось, что правительство РФ окончательно утвердило правила предоставления инфраструктурных кредитов регионам. При этом на заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что поддержка инфраструктурных проектов даст дополнительный импульс экономикам регионов. По его словам, порядка 500 млрд рублей регионы получат за счет бюджетных кредитов, которые будут выдаваться на срок не менее 15 лет по ставке не выше трех процентов. Также в течение четырех лет будет привлечено 150 млрд рублей за счет инфраструктурных облигаций.

"Сегодня у нас первые 500 млрд рублей уже процедурно распределены <…> по субъектам. Мы отрабатываем уже вторые 500 млрд, это порядка двадцати, наверное, миллиардов Нижегородской области. Ряд субъектов, которые быстрее реализовывают подготовку документации и готовы к реализации программы, они смогут в ноябре участвовать в дополнительном конкурсе, где будут разыгрываться средства. Нижегородская область здесь готова", - сказал Файзуллин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Республика Саха (Якутия) получили первые инфраструктурные кредиты. В частности, Нижегородской области выделен кредит на 8,37 млрд рублей на строительство инфраструктуры до 2026 года за счет финансирования по госпрограмме и с привлечением внебюджетных средств. По проекту планируется редевелопмент исторической части города, освоение новых территорий, строительство инфраструктуры в новых жилых районах и модернизация общественного транспорта. Из выделенных средств 1 млрд рублей предполагается направить в 2021 году на проектирование строительства метро.