СМИ: число пользователей криптовалютами в Индии превысило 15 млн - газета

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 августа. /ТАСС/. Индия занимает второе место в мире по числу пользователей криптовалютами. Их насчитывается более 15 млн, сообщила в среду газета The Economic Times со ссылкой на исследовательскую компанию Finder.

Согласно ее сведениям, Индия по количеству пользователей криптовалютами уступает только Вьетнаму. Страна делит с Индонезией второе место в мире по этому показателю, входя с Малайзией и Филиппинами в число пяти государств с наибольшим объемом владения биткойнами, отмечают эксперты Finder по итогам проведенного опроса.

Исследование свидетельствует, что свыше 15 млн индийцев вложили средства в частные критовалютные холдинги. Инвестиции в криптовалюты в стране увеличились с $923 млн в апреле 2020 года до почти $6,6 млрд к маю 2021 года. Рост составляет около 400%.

После того, как Верховный суд Индии отменил запрет Резервному банку (Центробанку) на транзакции в криптовалютах, количество розничных инвесторов в стране резко увеличилось. Крупная криптовалютная платформа CoinsSwitch Kuber, базирующаяся в Бангалоре, с июня 2020 года обслужила почти 8 млн пользователей.

Наиболее активно к операциям с криптовалютами подключаются жители малых городов Индии. За их счет количество пользователей приложениями CoinsSwitch Kuber выросло с июня 2020 года по июнь 2021 года на 2 000%, сообщил Finder. В течение ближайших пяти лет Индия может стать одним из мировых лидеров во внедрении технологии блокчейн, что содействует переходу экономики страны на цифровой формат.