Цифровой юань: новая финансовая реальность или тайное оружие Китая?

Китай активно тестирует цифровой юань (Digital Currency Electronic Payment, DCEP) — электронный вариант собственной национальной валюты. Новости об очередных инициативах в этом направлении появляются с завидной регулярностью. Знаковым событием для запуска его в широкие народные массы должны стать Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Уже там обещают предоставить туристам возможность расплачиваться цифровым юанем. Китайские экономисты рассказывают о стремлении государства с помощью цифровой валюты защитить свою экономическую независимость, а иностранные противники финансовой цифровизации обвиняют власти Китая в попытке получить дополнительный контроль над гражданами. Что такое цифровая валюта? В современном мире существует два официальных "формата" денежных средств: наличные (в виде банкнот и монет) и безналичные (в виде счета в банке). Плюс к этому существуют криптовалюты, построенные на технологии блокчейн. Но их статус в качестве средства платежа на данный момент как минимум спорен.

Описание Китайский цифровой юань © VCG/VCG via Getty Images

Цифровая валюта имеет элементы всех этих форматов, но ни под один не подходит целиком. Как и наличные, она выпускается государственным эмитентом (национальным банком) в объеме, необходимом для монетарной политики конкретного государства. Но при этом цифровая валюта не имеет материального воплощения, а представляет собой цифровой код. В этом плане она похожа на классический банковский счет, где деньги лежат в виде записи в соответствующем реестре. Однако в отличие от банковского счета, ответственность за сохранность средств на счете клиента несет не коммерческий банк, а опять-таки государственный регулятор рынка. С криптовалютами цифровую валюту роднит блокчейн, но крипту может эмитировать любой аноним, а не только государственный эмитент. Как Китай тестировал цифровой юань О том, что Китай начал разрабатывать национальную цифровую валюту стало широко известно осенью 2019 года, когда власти приступили к тестированию проекта. "Пилоты" были запущены в четырех городах: Пекин, Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду, к которым впоследствии присоединились еще несколько регионов. Схема была следующей: среди жителей разыгрывались ваучеры на сумму 200 цифровых юаней (эквивалент $30), которые можно было потратить в 3 тыс. точек продаж, включая кафе, магазины, а также онлайн-сервисы и такси. Для этого гражданину нужно было создать учетную запись, привязанную к номеру мобильного телефона, скачать специальное приложение-кошелек и пройти регистрацию. Приложение генерировало QR-коды, которые продавцы и покупатели могли сканировать при расчетах друг с другом. В каждом тестировании участвовало 50–100 тыс. человек. В декабре 2020 года глава подразделения платежных и расчетных решений Народного банка Китая Му Чанчунь рассказал, что платежная система прошла стадию отладки. К настоящему времени Народный банк Китая зафиксировал свыше 1,32 млн сделок при помощи цифрового юаня в различных отраслях: от транспорта и общепита до оплаты государственных услуг. "Пока он [цифровой юань] главным образом предназначен для небольших розничных платежей. Например, для того чтобы обеспечить бизнесменам и туристам в ходе поездок удобство трансграничных взаиморасчетов на небольшие суммы", — рассказал корреспонденту ТАСС бывший глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань. Впрочем, в июне Промышленный и коммерческий банк Китая (Industrial and Commercial Bank of China; ICBC) первым из финансовых организаций предоставил своим клиентам возможность конвертировать цифровой юань в наличные. Обналичить цифровую валюту можно в более чем 3 тыс. банкоматов. А в августе стало известно, что местные банки впервые применили цифровой юань при заключении фьючерсных сделок на товарно-сырьевой бирже. "Выстроена четкая двухуровневая модель выпуска и распределения цифрового юаня. Регулятор в лице Народного банка Китая выпускает DCEP и передает в государственные и системообразующие банки страны, а те распределяют цифровую валюту между конечными пользователями", — рассуждает в своей статье руководитель китайского направления бизнес-школы "Сколково" Олег Ремыга.

Описание Автомат для обмена цифровой валюты © VCG/VCG via Getty Images

Зачем Китаю цифровая валюта? Переход на цифровую валюту не избавляет экономику той или иной страны от рисков, сопутствующих выпуску валюты наличной: инфляции, курсовому движению и т.д. Выпуск в оборот одного киберюаня приводит к тому, что из оборота изымается один наличный юань. Но при этом исчезает потребность в финансовых посредниках между продавцом товаров или услуг и их потребителем. Цифровые деньги будут напрямую переходить из одного электронного кошелька в другой, минуя транзитные пути через счета коммерческих банков. Причем перевод денег будет происходить даже офлайн, без доступа в интернет. Также не потребуется банковский счет, которого (по оценке государственной телекомпании Китая CGTN) не имеет около 20% населения Китая. Впрочем, совсем без коммерческих банков обойтись не удастся — "цифровые кошельки" будут храниться на их серверах. Однако предполагается, что комиссии за услуги по переводу денег между продавцом и покупателем взиматься не будут. Это может принципиально поменять всю концепцию сначала китайского, а в перспективе и мирового банковского бизнеса. Экономисты КНР в целом рассматривают национальную цифровую валюту в качестве перспективного инструмента, который позволит существенно упростить платежи и даже оптимизировать международную монетарную систему. По словам директора Центра международных финансов и экономических исследований при Университете Цинхуа (Пекин) профессора Цзюй Цзяньдуна Китай заинтересован в новой валютной системе, формированию которой поможет цифровой юань. Для этого, по словам экономиста, китайская альтернатива взаиморасчетов должна функционировать быстрее и с меньшими издержками по сравнению с традиционными структурами, обеспечивающими трансграничные банковские переводы. По мнению бывшего главы Народного банка Китая Чжоу Сяочуаня, цифровой юань не следует напрямую ассоциировать с процессом интернационализации китайской валюты. Как он отметил, этот новый инструмент монетарной политики Пекина нацелен прежде всего на стимулирование развития розничной торговли и снижение сопутствующих издержек. "Если внедрение цифрового юаня в области розничных продаж КНР окажется эффективным, такая техническая модернизация может оказаться полезной и для регулярных трансграничных взаиморасчетов. Это обязательно будет способствовать интернационализации китайской валюты", — уточнил экономист. Как подчеркнул Чжоу Сяочуань, для того чтобы цифровой юань стал мощным инструментом укрепления глобальных позиций национальной денежной единицы КНР, власти страны должны обеспечить "достаточные рамки для свободы его применения". Кроме того, по его словам, многое будет зависеть от готовности международных пользователей его использовать. Потеснить доллар "У китайского проекта есть и более глобальная цель — изменение схемы международных расчетов и позиционирование юаня как эффективного конкурента доллару", — рассуждает Олег Ремыга. Сегодня в нем заключаются не более 2% внешнеторговых сделок, что Китай, конечно, не устраивает. Не сомневаются в далеко идущих планах КНР и США. В частности, Штаты озабочены тем, как будет распространяться цифровой юань, можно ли будет с его помощью обойти санкции. Но особенно — какие последствия для мировой финансовой системы могут проявиться в долгосрочной перспективе.

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В то же время сами китайские эксперты считают маловероятным, что только благодаря цифровизации юань сможет потеснить доллар на международном валютном рынке. "Созданием цифровой валюты занимается не только Китай. Однако в сложившейся ситуации некоторые страны просто не в состоянии отказаться от использования валюты США, позиции которой по-прежнему чрезвычайно сильны", — объяснил корреспонденту ТАСС заместитель директора Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая (город Ухань) Чжоу Вэйди. Как он уточнил, положить конец доминированию доллара будет крайне непросто. В то же время эксперт считает, что цифровой юань, "несомненно, составит конкуренцию доллару" и окажет сдерживающее воздействие на американскую гегемонию в финансовой сфере. Экономист полагает, что стандарты для новой глобальной монетарной системы установит тот, "кто первым сумеет воспользоваться благоприятной возможностью и обеспечит цифровизацию своей валюты". В свою очередь, Чжоу Сяочуань, говоря о санкциях США, отметил, что своими односторонними мерами Вашингтон лишь создает предпосылки для ослабления собственных позиций в мире. "Если Соединенные Штаты будут злоупотреблять долларом, используя его в качестве инструмента для оказания давления, люди начнут отдавать все большее предпочтение другим валютам — у юаня тогда тоже появится дополнительная возможность для усиления", — подчеркнул эксперт. В свою очередь, действующий зампред ЦБ Китая Ли Бо заявляет, что Пекин не ставит перед собой задачу заменить американский доллар или какую-либо другой международный аналог. "Мы экспериментируем с различными технологиями и делаем это открыто, — подчеркнул он в разговоре с корреспондентом ТАСС. — Наша цель — создать прочную национальную цифровую валюту на внутреннем рынке, сформировать для этого гармоничную среду". Как объяснил эксперт, прежде чем цифровой юань на регулярной основе будет использоваться в масштабах всей страны, ему предстоит пройти доскональное тестирование, чтобы обеспечить безопасность и надежность новой системы. Чиновник уточнил, что для обеспечения эффективного контроля китайским властям еще "потребуется время для создания хорошей правовой основы и надежного надзорного механизма". Жить без SWIFT Профессор Цзюй Цзяньдун из Центра международных финансов и экономических исследований напоминает, что формирование цифрового юаня происходит в условиях, когда международная финансовая система претерпевает крупные трансформации. Он напомнил, что на этом фоне меняется и структура китайско-американских отношений. "Научные технологии и финансы — инструменты, при помощи которых США оказывают давление на Китай, — подчеркнул эксперт. — Вполне возможно, что Соединенные Штаты продолжат наносить целенаправленные удары по высокотехнологичному сектору нашей страны. В итоге ряд лиц и организаций КНР лишатся доступа к системам SWIFT и CHIPS, не смогут осуществлять трансграничные платежи". Как отметил эксперт, США, с одной стороны, избегают системных рисков, к которым могли бы привести полномасштабные финансовые санкции, с другой — "подталкивают Китай к кризису, аналогичному тому, что произошло в Японии". (Речь идет о периоде с начала 90-х годов прошлого века, когда инвестиционно-потребительский бум на японском финансовом рынке привел к "надуванию пузыря", который затем лопнул, повергнув экономику страны в стагнацию. Основной удар пришелся на 90-е годы, но до сих пор Япония не оправилась от него до конца. Поэтому период с 1991 по 2020 год именуется "потерянным 30-летием".)

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Эксперты обращают внимание на то, что США действительно часто пользуются угрозами отключить ту или иную страну от SWIFT (а в отношении такого крупного государства, как Иран, это даже было сделано в 2012 году). И о том, что разработка цифровых аналогов национальных валют может потеснить SWIFT на рынке международных переводов, говорила, в частности, первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. "Можно будет решать вопросы прямой интеграции. В этом случае SWIFT может не понадобиться, потому что это другие уже технологические взаимодействия", — говорила она в декабре 2020 года. "Масштабные инвестиции и сфера услуг в основном опираются на систему трансграничных платежей и осуществляются за счет клиринговых механизмов (то есть механизма взаимозачетов между контрагентами). Разумеется, есть страны, стремящиеся использовать цифровую валюту в международной торговле, однако на текущем этапе это довольно сложно, поскольку необходимо отслеживать, не происходит ли параллельно отмывание денег или уход от налогов, действуют ли антикоррупционные меры. Существует и проблема наркоторговли", — отмечает, в свою очередь, Чжоу Сяочуань. Изгнать майнеров Помимо работы над цифровым юанем, Китай работает и над постепенным выдавливанием со своих энергетических мощностей майнеров криптовалют. Причем эта деятельность началась еще до проекта DCEP. В 2013 году Народный банк Китая запретил банкам обрабатывать транзакции с биткойнами. В 2017 году власти запретили проводить ICO (Initial Coin Offering — форма привлечения инвестиций в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют и токенов), а также осуществлять торговые операции с криптовалютами. В 2019 году Национальная комиссия Китая по развитию и реформам (NDRC) готовила поправки в Перечень регулирования структуры производства, предлагавшие запретить с 2021 года майнинг криптовалют по всей стране. Впрочем, впоследствии майнинг был исключен из списка. А уже в нынешнем июне Народный банк Китая напомнил о требовании к банкам и платежным операторам строго соблюдать риск-политику в области использования криптовалют в качестве активов.

Описание Майнинг биткоинов в Китае © Oriental Image via Reuters Connect

Помимо этого, власти провинции Сычуань запретили майнерам пользоваться местной электроэнергией. В результате, как пишет Wall Street Journal, многие майнинговые компании стали массово паковать вещи и покидать Китай, перенося дислокацию в США, Канаду и даже Россию и Казахстан. Эта политика дает свои очевидные плоды. По данным Кембриджского Университета доля биткойнов, производимых в Китае, к маю 2021 года снизилась до 46%. В сентябре 2019 года в Китае производили 75,5% биткойнов. За это время доля США выросла с 6,8% до 16,1%. А доля занимающей третье место России подросла с 5,9% до 6,5%. Для чего Китаю, крупнейшему месту производства биткойнов, отказываться от этого статуса? Дело в колоссальных расходах электроэнергии, которая тратится майнерами на создание токенов. По данным исследования в журнале Nature Communications, майнинговые фермы в Китае, сохрани они свои позиции, к 2024 году вошли бы в десятку отраслей по объемам выбросов парниковых газов. И выбросит в атмосферу 130 млн тонн углеродного следа. А если добавить к этому затраты на производство киберюаня, то цифра станет намного выше. При этом на прошлогодней сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай намерен "выйти на пик выбросов CO2 до 2030 года и достичь углеродной нейтральности до 2060 года". Кто еще работает над кибервалютой Поскольку идти на открытое финансовое противостояние с Китаем США опасаются, им остается ограничиваться информационными ударами. В частности, обвиняя власти Поднебесной в том, что, развивая DCEP, они хотят не сделать систему расчетов проще и дешевле, а просто получить больше контроля над гражданами, получая возможность отследить их финансовые потоки. Однако, учитывая, что на сегодня несколько десятков государств занимаются тем же самым (то есть разработкой электронного варианта национальной валюты), едва ли подобные обвинения можно считать состоятельными. В феврале 2020 года сайтом Central Banking (Великобритания) проводился опрос о возможностях цифровой валюты центрального банка, участие в котором приняли 46 центральных банков. Две трети (65%) респондентов заявили, что проводят активные исследования в области цифровизации своей валюты. К настоящему же времени часть стран уже находится в стадии тестирования своих кибервалют.

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