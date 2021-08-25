ОДК рассматривает возможность создания консорциума с РАН и вузом по программе Минобрнауки

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) рассматривает возможность создания консорциума с институтами СО РАН и Новосибирским государственным университетом в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" Минобрнауки, которая позволит привлекать студентов для решения задач предприятия. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента инновационного развития ОДК Евгений Павлов на форуме "Технопром".

"Мы на текущий момент работаем с СО РАН, но в рамках программы, которую сейчас Минобрнауки реализует - "Приоритет 2030", мы рассматриваем возможность вхождения в консорциум с РАН и Новосибирским государственным университетом для решения наших научных проблем и задач. Чтобы привлекать их сторонние компетенции при необходимости", - сказал он.

В какие сроки может быть создано такое объединение, Павлов также не уточнил.

Минобрнауки РФ объявило о запуске программы "Приоритет-2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 и 2025-2030 годы. Ожидается, что в программе примут участие не менее 100 университетов, которые ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.

"Технопром-2021" проходит в рамках Года науки и технологий с 25 по 27 августа в Новосибирске. Форум собрал в очном формате более 2 тыс. участников, также порядка 220 спикеров и модераторов присоединились к форуму по видеосвязи. В мероприятии принимают участие представители 20 стран, в том числе Китая, Франции, Казахстана, Южной Кореи и Ирана. Основные темы обсуждения - технологическое развитие, цифровизация и "зеленая" повестка, а также поиск эффективных форм взаимодействия науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства. Форум проходит в восьмой раз.