ННК намерена оспорить решение Арбитражного суда Москвы по иску к РБК на 500 млн рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Независимая нефтегазовая компания (ННК) намерена оспорить решение Арбитражного суда Москвы, который не удовлетворил иск компании к РБК на 500 млн рублей. Это будет сделано после публикации и изучения документа, сообщили ТАСС в ННК.

"После опубликования полного текста решения суда и изучения оснований его принятия оно будет оспорено ННК", - отметили в пресс-службе.

"Я удовлетворен решением суда. Публикации РБК основаны на достоверной и объективной информации", - в свою очередь прокомментировал ТАСС решение суда глава объединенной редакции РБК Петр Канаев.

ННК ранее подала иск к изданию, попросив компенсировать 500 млн рублей вреда репутации компании из-за статьи РБК: "Роснефть" продаст доли в 6 проектах и купит Пайяху у Худайнатова". Она была опубликована 2 декабря 2020 года.

"Развязывание информационной ангажированной кампании вокруг ННК явилось причиной начатого судебного процесса. Статья, опубликованная газетой РБК, искажает суть сделки, содержит провокационную информацию и ложные предположения, которые дезориентируют рынок, вводят в заблуждение инвесторов и наносят урон репутации и интересам компании", - отметили в компании.

В ННК также выразили недовольство комментарием Петра Канаева, который во вторник заявил о достоверности опубликованной изданием информации. "Необходимо отметить, что решение суда не вступило в законную силу, в связи с чем подобные комментарии являются преждевременными и могут свидетельствовать только о недобросовестности их автора и злоупотреблении свободой слова", - добавили в пресс-службе нефтяной компании.

"Независимая нефтегазовая компания" - это вертикально-интегрированная компания, бизнес которой охватывает все виды профильной деятельности: от поиска, разведки и разработки месторождений, добычи нефти и газа, их переработки и до сбыта произведенных нефтепродуктов как оптом, так и конечному потребителю, в том числе через собственную сеть АЗС.