ЦСР получит от Минэкономразвития 35,8 млн руб. на реинжиниринг промышленного строительства

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предоставит в текущем году Центру стратегических разработок (ЦСР) субсидию в 35,775 млн рублей для реализации стратегической инициативы "Реинжиниринг правил промышленного строительства". Эти средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ, следует из подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным распоряжения.

"Бюджетные ассигнования <...> направляются на обеспечение достижения результата "Проведение анализа регулирования в сфере промышленного строительства и формирование предложений по изменению и сокращению сроков прохождения процедур и издержек при строительстве объектов промышленного назначения за счет устранения административных барьеров, а также изменений в области технического регулирования, цифровизации процессов и институциональных изменений", - говорится в распоряжении.

Минэкономразвития поручено проконтролировать расходование средств на предмет их целевого и эффективного использования и предоставить в правительство соответствующий доклад до 1 февраля 2022 года.

22 июля Мишустин на заседании кабмина заявил, что работа обновленного в прошлом году механизма по трансформации делового климата позволяет повышать инвестиционную привлекательность России, несмотря на пандемию и непростую ситуацию на сырьевых рынках. Председатель правительства РФ добавил, что в рамках работы по трансформации делового климата правительство намерено обсудить реинжиниринг правил промышленного строительства.

Центр стратегических разработок - некоммерческая организация, принимающая участие в разработке и реализации стратегии долгосрочного развития экономики России. ЦСР основан в декабре 1999 года.