Продажи первой в мире лапши быстрого приготовления в стаканчике Nissin превысили 50 млрд

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Японская компания Nissin Foods Holdings, которая стала родоначальником производства лапши быстрого приготовления, продала по всему миру более 50 млрд своих знаменитых стаканчиков Cup Noodle. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе.

"Наш бренд Cup Noodle в 50-ю годовщину своего появления достиг показателя в 50 млрд продаж по всему миру. Это настоящий глобальный продукт, продаваемый в 100 странах", - говорится в сообщении.

Известность Nissin Foods получила в 1958 году, когда выпустила на рынок лапшу быстрого приготовления со вкусом курицы "Чикен рамэн" в мягкой упаковке. Вдохновителем идеи представить одно из самых популярных в стране блюд в засушенном виде, чтобы потребители покупали его в магазине и затем заваривали дома в кипятке, стал бизнесмен Момофуку Андо.

В послевоенной Японии ситуация с продуктами питания была довольно тяжелая, и в конце 1950-х правительство пыталось всячески побудить население есть хлеб из пшеничной муки, поставляемой из США. Однако Андо твердо решил, что лапша более привычна японцам и продавать нужно именно ее. Куриный вкус был выбран, поскольку это основа европейских бульонов, а также запах курицы из только что открытого пакета с сухой лапшой гораздо приятнее рыбной основы.

На момент выхода на рынок "Чикен рамэн" был своего рода премиальным товаром. По тогдашним ценам он стоил 35 иен, что было в три раза дороже билета на электричку в пределах Токио и в шесть раз дороже, чем порция лапши удон, так же, как и рамэн, сделанной из пшеничной муки.

Тем не менее "Чикен рамэн" нашел своего покупателя. Популяризации продукта помогло начало эпохи супермаркетов, а также постепенный рост достатка рядовых японцев, которые много работали и нуждались в быстром и вкусном питании. Спустя некоторое время после головокружительного успеха в сентябре 1971 года Nissin Foods запустил свой второй бестселлер - лапшу быстрого приготовления в пластиковом стаканчике Cup Noodle. Это позволило употреблять блюдо где угодно, поскольку посуда уже прилагалась к нему. Именно этот продукт принес компании мировую известность.