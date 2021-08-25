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Киев намерен предложить свои услуги по управлению "Северным потоком - 2"

Суд Дюссельдорфа ранее отклонил жалобу Nord Stream AG и не стал выводить газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Компания "Оператор ГТС Украины" предложит свои услуги по управлению газопроводом "Северный поток - 2" в связи с вынесенным германским судом вердиктом по проекту. Об этом сообщил глава компании Сергей Макогон в Facebook.

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"Предложим наши услуги относительно управления "Северным потоком - 2" как реально независимый от РФ оператор ГТС", - отметил он.

В среду стало известно, что суд Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream AG и не стал выводить газопровод "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС. Компания Nord Stream 2 AG пыталась оспорить решение Федерального сетевого агентства Германии. В мае прошлого года этот регулятор отказал оператору в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС по заявке от 10 января 2020 года. Федеральное агентство руководствовалось тем, что газопровод якобы не соответствовал необходимому критерию - не был достроен к нужной дате, то есть к 23 мая 2019 года.

Украина выступает против строительства и запуска газопровода. В Киеве считают, что после ввода в эксплуатацию Россия полностью прекратит транзит газа через Украину, что приведет к большим экономическим потерям для страны.

Глава "Оператора ГТС Украины" назвал решение суда "очень долгожданным и важным", и что это является тем, на чем настаивает украинская сторона на переговорах по газопроводу.

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