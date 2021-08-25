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Зарплаты бюджетникам в Вологодской области увеличат на 10% с 1 сентября

Финансовые ресурсы на эти цели уже зарезервированы

ВОЛОГДА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Вологодской области увеличит с 1 сентября на 10% зарплату работникам всех бюджетных отраслей, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"На региональном портале градсовет35.рф аккумулировано более 210 тысяч предложений вологжан, в числе основных жители выделяют дороги, благоустройство и проблему низких доходов. Мы посоветовались с членами правительства и приняли решение с 1 сентября увеличить зарплату всем работникам бюджетной сферы на 10%. Это педагоги, учителя, медработники, которые работают сейчас в тяжелейших условиях, работники культуры, физкультуры и спорта. Наш поддерживающий персонал, дворники, повара, слесари и сантехники, наш лесной комплекс. Это спасатели, пожарные. На 10% с 1 сентября, это выше уровня инфляции", - сказал Кувшинников на областном педагогическом совете.

По словам заместителя губернатора, начальника департамента финансов Валентины Артамоновой, финансовые ресурсы зарезервированы, до конца этого года всем объявленным категориям заработная плата будет выплачиваться с учетом индексации в 10% в полном объеме.

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