Депутат Госдумы предложил распространить выплаты военным на ветеранов боевых действий

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, депутат от фракции ЛДПР Александр Шерин направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением распространить выплаты в размере 15 тыс. рублей военнослужащим и курсантам на ветеранов боевых действий. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутат напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин объявил о единовременной выплате в размере 15 тыс. рублей для всех военнослужащих, курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов вне зависимости от их звания. Глава государства подписал соответствующие указы.

"Однако ни один из данных указов не распространяет свое действие на ветеранов боевых действий, которые, на мой взгляд, оказались незаслуженно забыты", - указывает Шерин.

В связи с этим он просит Голикову "рассмотреть возможность о включении ветеранов боевых действий в число лиц, кому президент Российской Федерации дал указание осуществить единовременную выплату".