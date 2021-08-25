Регулярное авиасообщение открыли между Архангельском и Череповцом

АРХАНГЕЛЬСК, 25 августа. /ТАСС/. Первый регулярный авиарейс между Череповцом (Вологодская область) и Архангельском состоялся в среду, говорится в сообщении пресс-службы администрации Архангельской области.

"Между Архангельском и Череповцом открыто регулярное авиасообщение. Первый самолет из Череповца совершил сегодня посадку в аэропорту Архангельск имени Ф. А. Абрамова (Талаги). Теперь такие рейсы будут выполняться каждую среду", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, рейсы выполняет авиакомпания "Северсталь". Время в пути из Череповца в Архангельск занимает час десять минут. Авиаперевозчик уже предложил продлить маршрут до Мурманска. "Необходимость организации рейса из Архангельска в Череповец назрела давно. Это показали опросы пассажиров, представителей бизнеса. Учитывая наметившуюся тенденцию к росту внутренних перевозок, мы решили запустить это направление", - приводит пресс-служба слова генерального директора компании-авиаперевозчика Николая Ивановского.

В числе пассажиров первого рейса представители туристического бизнеса Вологодской области. "Мы организуем составные туры по всей России. Русский Север очень интересен любителям путешествий. Раньше мы добирались в Архангельск поездом. Теперь будем летать, чему очень рады", - приводит пресс-служба слова представителя вологодской туристической компании Анны Поднебесниковой. На следующей неделе этим рейсом из Череповца в Архангельск прибудет группа иностранных туристов.

Как отметил министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев, есть запрос на рейсы из Архангельска в Ярославль, Минеральные Воды, а также из Котласа в Санкт-Петербург. "В настоящее время вопрос о регулярном авиасообщении по данным направлениям решается, организовать рейсы на некоторых из них рассчитываем уже в этом году", - добавил министр.