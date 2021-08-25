Пилотную интеллектуальную систему управления процессами в бизнесе создадут к 2024 году

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Российские ученые намерены до 2024 года создать пилотные системы, которые с помощью мультиагентного искусственного интеллекта будут управлять внутренними процессами предприятия, в том числе логистическими, и интегрироваться друг с другом, сообщил ТАСС директор акселерационных программ Института регионального развития - управляющей компании НОЦ "Инженерия будущего" Даниил Бажин на форуме "Технопром" в Новосибирске.

Проект разрабатывается комитетом по искусственному интеллекту научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", включающего в себя представителей шести регионов России, совместно с госкорпорациями "Ростех" и "Роскосмос".

"Конечно, необходимы крупные инвестиции, порядка 1,5 млрд рублей, чтобы выйти на мировой уровень. Но уже сейчас при поддержке правительства РФ в лице Минобрнауки мы планируем до 2024 года создать пилотные системы, которые могли бы между собой интегрироваться на разных предприятиях. Для этого мы общаемся с госкорпорацией "Ростех", там создана целая рабочая группа по поручению Сергея Чемезова. Одним из пилотных предприятий может стать "Уралвагонзавод", - сказал он.

По словам Бажина, задача проекта - освободить человека от рутинной работы, которая связана с планированием и перераспределением ресурсов. Для этого разрабатывается технология мультиагентного искусственного интеллекта. Согласно задумке, каждому процессу или работнику присваивается программный агент или "ИИ-аватар", который является помощником в цифровой среде. Система в случае сбоев самостоятельно "пересогласовывается" и меняет выстроенные в компании цепочки, принимая оптимальное решение для решения проблемы.

"Наша задача - придумать общий для всех ИИ-конструктор, создать виртуальную фабрику, откуда каждое предприятие могло бы подгружать определенные блоки интеллектуальных систем для управления ресурсами. В этом случае штатные программисты могли бы строить правильные цепочки с помощью простого кода. Эффективность проекта высока - до 30% снижается затраты на различные транзакции", - сказал Бажин.

НОЦ и "Технопром"

НОЦ "Инженерия будущего" создан в 2019 году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который является лидером проекта. Инициаторами создания центра стали еще пять регионов - Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области, Республики Мордовия и Чувашия. АНО "Институт регионального развития" как управляющая компания является единым окном и драйвером всех процессов, направленных на межрегиональное взаимодействие в научно-технической сфере и сотрудничество с индустриальными партнерами. Сопредседателем комитета и ключевым разработчиком является профессор Петр Скобелев.

"Технопром-2021" проходит в рамках Года науки и технологий с 25 по 27 августа в Новосибирске. Форум собрал в очном формате более 2 тыс. участников, также порядка 220 спикеров и модераторов присоединились к форуму по видеосвязи. В мероприятии принимают участие представители 20 стран, в том числе Китая, Франции, Казахстана, Южной Кореи и Ирана. Основные темы обсуждения - технологическое развитие, цифровизация и "зеленая" повестка, а также поиск эффективных форм взаимодействия науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства. Форум проходит в восьмой раз.