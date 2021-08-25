Американский суд запретил Коломойскому распоряжаться активами в США

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Крупнейший финансовый институт Украины, государственный Приватбанк, сообщил, что по его иску американский суд запретил бывшим владельцам банка, украинским миллиардерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову распоряжаться своими активами на территории США. Об этом говорится в сообщении Приватбанка, опубликованном в среду на его сайте.

"23 августа 2021 года канцлерский суд отклонил ходатайство экс-акционеров Приватбанка о прекращении рассмотрения дела по иску банка, также суд ограничил использование активов ответчиков", - говорится в сообщении. "Согласно решению, канцлерский суд штата Делавэр продолжит рассмотрение дела по гражданскому иску Приватбанка против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других юридических и физических лиц", - извещает Приватбанк. В сообщении уточняется, что речь идет о взыскании убытков, которые, по версии нынешней администрации Приватбанка, его бывшие владельцы Коломойский и Боголюбов нанесли банку до его национализации в декабре 2016 года.

Также суд удовлетворил ходатайство Приватбанка и вынес приказ о сохранении активов, которым наложил запрет на любые действия за пределами обычной хозяйственной деятельности с различными активами ответчиков в США. Это означает, что ответчики не смогут продать свои активы в США. Приватбанк цитирует решение суда американского штата Делавэр, где запрет на распоряжение активами является "гарантией предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более 600 млн долларов, возмещения которых он требует в рамках этого производства".

В августе прошлого года Игорь Коломойский отверг обвинения в хищении средств из Приватбанка и отмывании их в США и заявил, что инвестированные в этой стране деньги получил законным путем. Такое заявление он сделал, комментируя сообщение Минюста США о намерении конфисковать два объекта недвижимости, купленные Коломойским и Боголюбовым на якобы незаконно выведенные из Приватбанка средства. Ранее в американской прокуратуре заявляли, что Коломойский и Боголюбов присвоили и растратили "миллиарды долларов" из Приватбанка путем получения фиктивных займов и кредитных линий в 2008-2016 годах до национализации этого финансового учреждения Украины. Им инкриминируется перевод части похищенных средств в США через сеть фиктивных фирм и отделение Приватбанка на Кипре.

В декабре 2016 года по предложению Нацбанка правительство Украины приняло решение национализировать крупнейший в стране Приватбанк. Его бывшие владельцы оспорили национализацию банка, а 18 апреля 2019 года окружной административный суд Киева признал ее незаконной из-за нарушения процедуры. В то же время по требованию МВФ Верховная рада приняла закон, запрещающий возвращать национализированные банки бывшим владельцам.