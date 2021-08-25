Догузова: турпоток на курорты Кубани в 2021 году на 10-15% превысит доковидные показатели

АНАПА, 25 августа. /ТАСС/. Туристический сезон в Краснодарском крае из-за погодных условий и ограничений, связанных с пандемией, оказался тяжелым, при этом по итогам года прогнозируемый турпоток в регион может превысить доковидные показатели на 10-15%. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова по итогам осмотра туристических объектов в Анапе в среду.

"Свои прогнозные показатели по итогам года мы несколько скорректировали, уже сейчас видим, что август был тяжелым и просядет по количеству отдыхающих, видим по многим объектам - загрузка у них ниже запланированной. Но вместе с тем ожидаем и по текущей динамике видим, что Краснодарский край по итогам года выйдет не только на доковидные показатели, на 10-15% превзойдет, год мы закончим в плюсе", - сказала Догузова.

Она отметила, что для региона туристический сезон был тяжелым и по причине действия ограничений из-за пандемии, и по причине природных факторов, среди которых высокая температура и подтопления.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель отметил, что в Краснодарском крае в 2021 году работают 10,5 тыс. средств размещения отдыхающих, классификацию прошли более 3 тыс. средств размещения. Высшая категория - "5 звезд" - присвоена 42 объектам, "4 звезды" - 184 объектам. "В летнем сезоне открыты еще 13 отелей. Общая мощность курортов увеличилась практически на 1 000 номеров. Для повышения конкурентоспособности нашего туристического продукта очень важно, что на наших курортах работает около 40 отелей под международными брендами. Среди них - Mariott, Hilton, Ibis, M venpick, Novotel, Crowne Plaza", - сообщил Руппель.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края говорил, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.