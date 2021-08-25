В Коми 46 действующих и потенциальных резидентов АЗРФ заявили проекты на 6,6 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 25 августа. /ТАСС/. Более 40 действующих и потенциальных резидентов Арктической зоны РФ в Коми заявили о проектах с суммарным объемом инвестиций в 6,6 млрд рублей, они планируют создать 1 347 новых рабочих мест. Соглашения заключены с шестью резидентами, сообщил в среду глава республики Владимир Уйба.

"На сегодня на инвестиционном портале Арктической зоны РФ зарегистрировано 46 проектов в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, переработка, транспорт, сельское хозяйство и социальная сфера с общим объемом заявленных инвестиций 6,668 млрд рублей. Планируется к созданию 1 347 новых рабочих мест. Уже заключены соглашения с шестью резидентами об осуществлении инвестиционной деятельности на территории Арктической зоны России (проекты еще трех компаний одобрены комиссией Минвостокразвития РФ, соглашения будут подписаны в ближайшее время - прим. ТАСС)", - сказал глава Коми в своем инвестиционном послании, руководитель региона выступал с ним впервые.

В целом инвестиционный портфель региона составляет порядка 60 проектов. Объемы инвестиций по крупнейшим проектам ведущих отраслей, в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, деревообработки, превышают 250 млрд рублей на период до 2025 года, сообщил Уйба.

В Арктическую зону Российской Федерации на территории Коми входят городские округа Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район.