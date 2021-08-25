Рабочая группа Госсовета попросила продлить реструктуризацию бюджетных кредитов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Глава рабочей группы Госсовета по направлению "Образование", губернатор Кировской области Игорь Васильев попросил президента РФ Владимира Путина в связи с ростом цен на строительные материалы продлить реструктуризацию бюджетных кредитов и возможность направлять средства на реконструкцию школ, а также упростить порядок прохождения госэкспертизы при проведении капремонта.

"Цены в этом году выросли, и на создание новых образовательных организаций уже в следующем году регионам придется значительно добавить из собственных средств. Хотели бы просить Вас поручить правительству представить предложения по возможности продления действия порядка реструктуризации бюджетных кредитов и направления средств на инвестиции в строительство и реконструкцию образовательных организаций с последующим списанием соответствующей суммы задолженности, предоставить возможность направлять эти средства и на дополнительные мероприятия к программе капитального ремонта школ", - обратился в среду Васильев к президенту на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования.

Он также попросил изменить порядок прохождения государственной экспертизы. "Для сокращения времени строительства важно своевременно проектировать объекты, при этом недопустимо и обидно терять время из-за длительного прохождения государственной экспертизы и сдвигать начало строительных работ. Хотели бы попросить Вас поручить правительству представить предложения по сокращению сроков строительства и реконструкции образовательных организаций, в том числе за счет внесения изменений в порядок прохождения государственной экспертизы для определения сметной стоимости", - отметил глава рабочей группы.

Он также обратил внимание на необходимость комплексного подхода к капитальному ремонту школ. "Предлагаем подходить к реализации программы комплексно, учитывая все аспекты - это не только покраска стен и обновление коммуникаций, но и современная мебель, благоустройство территории, создание комфортных, безопасных и доступных условий, в том числе и для инклюзивного обучения. За счет бюджетов всех уровней нужно провести системную модернизацию всего образовательного пространства в стране", - отметил Васильев.

К этой работе он предложил привлекать педагогов, родителей и школьников.