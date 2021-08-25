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Bloomberg: ЕС 26 августа обсудит возобновление ограничений на въезд из США

По данным агентства, Словения стала инициатором этого обсуждения

ТАСС, 25 августа. Европейский союз (ЕС) в четверг рассмотрит возобновление действия ограничений на въезд пассажиров из США. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, Словения стала инициатором этого обсуждения. Причина такого решения - превышение допустимого числа заразившихся коронавирусом на 100 тыс. жителей за последние 14 дней (установленный в ЕС лимит составляет 75, а в США это число превышает 500).

В настоящее время США находятся в списке стран, граждане которых могут посещать Евросоюз с необязательными, в том числе туристическими, поездками.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 38 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 630 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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