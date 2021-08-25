Россия в первом полугодии заняла второе место по объемам добычи нефти в мире

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Россия в январе - июне 2021 года заняла второе место по добыче нефти, уступив США, свидетельствуют данные Росстата.

Так, в апреле текущего года РФ добывала 10,46 млн баррелей в сутки (б/с) против 11,17 б/с в США за тот же период. В мае российская добыча снизилась до 10,43 млн б/с против 11,23 млн б/с в США. В июне Россия снизила объемы добычи до 10,39 млн б/с, США - до 11,15 б/с.

РФ уверенно опередила по показателям добычи Саудовскую Аравию. Эр-Рияд добывал в апреле 2021 года 8,13 млн б/с, в мае - 8,54 млн б/с, в июне - 8,93 млн б/с

Всего за I полугодие текущего года Россия добыла 255,1 млн тонн нефти, что на 3,6% ниже аналогичного показателя прошлого года. Экспорт российской нефти снизился за отчетный период на 11,8%, до 11,4 млн тонн. Доля экспорта нефти в добыче РФ составила 43,7%. При этом за июнь добыча нефти в РФ увеличилась на 11,8%, до 42,7 млн тонн.