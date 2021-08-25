Доля убыточных организаций в России в первом полугодии сократилась до 28,8%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - июне 2021 года сократилась на 6,5 процентных пункта (п. п.) по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составила 28,8%, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций соответственно составила 71,2%.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 11,6 трлн руб., увеличившись в 2,6 раза относительно аналогичного периода прошлого года.

В частности, 39,2 тыс. организаций получили прибыль в размере 13,269 трлн руб., а 15,8 тыс. организаций имели убыток на сумму 1,669 трлн руб.

В январе - июне 2020 года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составлял 4,386 трлн руб.

Максимальный рост прибыльных предприятий зафиксирован в I полугодии в добыче угля и нефти, в электрогенерации и распределении электроэнергии, а также в строительстве, оптовой торговле и гостиничном бизнесе. При этом единственной отраслью, где доля прибыльных предприятий оказалась выше 90%, стала оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами, следует из данных Росстата.