Цены на бензин седьмую неделю подряд продолжают расти выше инфляции

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Цены на бензин в РФ с 17 по 23 августа выросли на 0,31% при инфляции в 0,1% в среднем по России, следует из данных Росстата. При этом шесть предыдущих недель увеличение стоимости бензина также было выше среднего по России уровня роста цен.

С начала августа рост стоимости бензина также оказался выше уровня инфляции (1,02% против 0,07%), при этом с начала года цена выросла на 6,24%, что выше инфляции, сложившейся на уровне 4,58%.

В отличие от бензина, цены на дизельное топливо с начала года растут ниже инфляции, однако уже шестую неделю подряд дизель дорожает выше уровня инфляции - на прошлой неделе рост составил 0,14%.

В августе стоимость дизельного топлива в РФ выросла на 0,66% при инфляции в 0,07%. С начала года стоимость дизеля выросла на 3,94% при инфляции в 4,58%.

В Минэнерго отметили, что на прошлой неделе розничные цены на бензины и дизельное топливо изменялись более низкими темпами, чем ранее. Это произошло из-за еженедельных рекомендаций к компаниям ТЭК насытить предложением внутренний рынок.

"Минэнерго России совместно с ФАС утвердили рекомендации по временному повышению в III квартале минимальных продаж на бирже автомобильных бензинов и дизельного топлива дополнительно на 1% к текущим уровням, установленным совместным приказом ФАС и Минэнерго России. Как следствие, биржевые цены перешли к стабильному тренду на удержание и местами снижение, несмотря на сохранение высокого спроса на розничном рынке в продолжающийся отпускной период", - добавили в министерстве.

Недельная динамика

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России с 16 по 22 августа 2021 года выросли на 15 коп. и составили 49,01 руб. за литр.

В частности, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 13 коп. - до 46,1 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 14 коп. - до 49,89 руб. за литр, а стоимость бензина Аи-98 стала выше на 22 коп. - до 57,56 руб. за литр.

Дизельное топливо выросло в цене на 7 коп. - до 50,66 руб. за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 68 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Южно-Сахалинске - на 2,1%, Новосибирске - на 1,9% и Махачкале - на 1,6%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 45,05 до 46,58 руб. за литр, Аи-95 - от 49,59 до 53,89 руб., Аи-98 - от 55,48 до 59,99 руб. за литр.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 44,6 до 46,25 руб. за литр, марки Аи-95 - от 48,4 до 50,8 руб., Аи-98 - от 57,8 до 59,9 руб. за литр.

Объем производства бензина в РФ со 16 по 22 августа снизился на 8,3% по сравнению с предыдущей неделей - до 752,3 тыс. тонн. Производство дизельного топлива также снизилось - на 1,3% и составило 1 млн 563,5 тыс. тонн.

Цены в июле

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России в июле 2021 года выросли на 0,7% по сравнению с июнем 2021 года. При этом производители бензина в июле увеличили оптовые цены на 3,5%.

В то же время с начала года потребительские цены на бензин выросли на 5,2%, тогда как цены производителей подскочили на 31,7%.

Потребительские цены на бензин в июле в среднем по России превышали цены производителей в 1,9 раза (в июле 2020 года - в два раза).

За отчетный месяц повышение цен на бензин на 0,8% и более было отмечено в 33 регионах России. При этом заметнее всего цены выросли в Кабардино-Балкарской Республике - на 1,8%, Иркутской области - на 1,9% и Чеченской Республике - на 2%.

В Москве и Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,8% и 0,7% соответственно.