{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Samsung может блокировать телевизоры по всему миру

Удаленная функция блокировки TV Block гарантирует, что телевизором может воспользоваться только его законный владелец
© Marcel Mettelsiefen/Getty Images

25 августа. /ТАСС/. Корейская технологическая компания Samsung заявила, что может дистанционно блокировать телевизоры собственного производства в любой точке мира. Об этом сообщил интернет-портал XDA Developers со ссылкой на пресс-релиз корейского технологического гиганта.

TV Block - удаленная функция блокировки телевизора. Она гарантирует, что телевизором может воспользоваться только его законный владелец. Цель создания этой технологии - борьба с кражами телевизоров из магазинов, со складов и из домов владельцев, говорится в заявлении компании.

В Samsung подчеркнули, что данная функция предустановлена на всей продукции компании.

Опция блокировки активируется удаленно путем внесения серийного номера украденного устройства в список на сервере компании. При подключении телевизора к интернету, его программа сверяется с обновленным списком и, в случае совпадения, все функции на устройстве блокируются.

Для восстановления полной функциональности необходимо отправить в компанию подтверждение покупки и действующую лицензию.

Теги
Республика Корея
Производство лекарств в России в июле выросло на 17,4%
Показатель достиг 41,2 млрд руб., сообщает Росстат
Читать полностью