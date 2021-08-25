Производство пива в январе - июле в России выросло на 0,7%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Производство пива, кроме отходов пивоварения, в России в январе - июле 2021 года выросло на 0,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 488 млн дал. Об этом говорится в материалах Росстата.

Производство сигарет за этот период выросло на 4,2%, до 140 млрд штук. По данным статистики, в июле 2021 года минеральной природной питьевой воды розлито 745,6 млн полулитров, что больше показателей июля 2020 года и июня 2021 года на 8,9% и на 15,6% соответственно. Питьевой воды розлито, в том числе газированной, - 1 млрд полулитров, что больше, чем в июле 2020 года на 9,4%, но на 4,2% меньше, чем в июне 2021 года, пива - 88,6 млн декалитров, что больше показателя июля 2020 года на 7,2%, но меньше показателя июня 2021 года на 2,4%.

В ведомстве сообщили со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования о том, что производство водки сократилось по сравнению с июлем 2020 года на 11,3%, составив 5,7 млн декалитров, вин - на 3,2% до 2,8 млн декалитров, производство коньяка снизилось на 14,2%, составив 457,6 тыс. декалитров.